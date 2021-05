Edinson Cavani w poniedziałek przedłużył swoją umowę z Manchesterem United na kolejny sezon. Tym samym fakt, że Urugwajczyk zostanie w klubie z Old Trafford na kolejną kampanię, może uniemożliwić działaczom Czerwonych Diabłów pozyskanie latem Erlinga Haalanda lub Harry’ego Kane’a.

Man Utd może zrezygnować z pozyskania Haalanda

Edin Cavani to aktualnie nie jedyny napastnik Man Utd. Jest też młody Mason Greenwood, a taki stan rzeczy sprawia, że sternicy Czerwonych Diabłów mogą skupić się na ściągnięciu do klubu skrzydłowego. Mowa oczywiście o Jadonie Sancho, który już od dłuższego czasu znajduje się na celowniku ekipy Old Trafford.

– Patrząc na politykę z ostatnich dwóch lat, odkąd Ole Gunnar Solskjaer dołączył do Manchesteru United, nie sądzę, aby trafił do tej ekipy kolejny napastnik – mówił Gary Neville w rozmowie ze Sky Sports.

– Wiadomo natomiast, że w klubie wszyscy byli za transferem Sancho latem minionego roku. Ostatecznie nie udało się go pozyskać, ale może nawet dobrze się stało. W tym roku będzie można go pozyskać za sumę o połowę mniejszą – kontynuował Anglik.

– Gdyby Manchester United pozyskał Kane’a i Sancho, to czy grałby Cavani? Czy okazję grę otrzymywałby Greenwood? Jaka pozycja na boisku byłaby dla Pogby? Analizuję i wydaje mi się, że do klubu trafi Sancho, który miałby być wsparcie dla drużyny na skrzydle – mówił Neville.

Były reprezentant Anglii przewiduje, że kadra Man Utd będzie prezentować się bardzo dobrze. – W ataku będa mieli Cavaniego i Greenwooda. Na lewej stronie grać mogą Rashford, czy Martial. Jest jeszcze Pogba – podsumował ekspert Sky Sports.

Jeśli przypuszczenia Neville’a staną się faktem, to może się zmniejszyć grono chętnych na pozyskanie Haalanda. W każdym razie lista i tak jest okazała. Norweg znajduje się też na celowniku: Barcelony, Realu Madryt, czy Man City.

