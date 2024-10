dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Castello Lukeba

Castello Lukeba również na liście życzeń Aston Villi

Latem ubiegłego roku Castello Lukeba podjął trudną decyzję, decydując się na opuszczenie Olympique’u Lyon i dołączenie do RB Lipsk. Dla francuskiego defensora był to pierwszy wyjazd do zagranicznego klubu i trzeba przyznać, że podjął dobrą decyzję. Młodzieżowy reprezentant „Trójkolorowych” na boiskach Bundesligi udowadnia, że w przyszłości może stać się jednym z najlepszych obrońców na świecie.

Świetna forma Castello Lukeby została zauważona przez wielkie kluby. Ostatnio media informowały, że zawodnik RB Lipsk trafił na celownik Realu Madryt oraz Chelsea. Tych dwóch gigantów jest gotowych zapłacić Fortune za transfer 21-latka, ale okazuje się, że ich plany może popsuć inny zespół.

Jak poinformował serwis „Football Insider”, Castello Lukeba trafił na listę życzeń Aston Villi. Podopieczni Unaia Emery’ego w tym sezonie mają problem z obroną. Sprowadzenie Francuza mogłoby już nastąpić w zimowym okienku transferowym, aby zawodnik pomógł „The Villans” w drugiej części kampanii.

Castello Lukeba do tej pory rozegrał 49 spotkań w barwach niemieckiego klubu. Francuzowi nawet raz udało się wpisać na listę strzelców. A miało to miejsce w ubiegłym sezonie w rywalizacji przeciwko Bayernowi Monachium.