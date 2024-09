Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Carney Chukwuemeka i Armando Broja

Carney Chukwuemeka dołączy do Galatasaray Stambuł?

Carney Chukwuemeka od kilku miesięcy jest łączony z opuszczeniem Chelsea. O względy 20-letniego pomocnika zabiega między innymi włoski AC Milan, ale młodzieżowy reprezentant Anglii może obrać zupełnie inny kierunek. Okienko transferowe wciąż jest otwarte w Turcji i to właśnie w tej lidze może wylądować zawodnik środka pola.

Jak donosi w środowe popołudnie brytyjski portal “TEAMtalk”, Carney Chukwuemeka wzbudził zainteresowanie tamtejszego Galatasaray Stambuł. Klub znad Bosforu chciałby wypożyczyć urodzonego w Austrii piłkarza. Lwy jeszcze przed zamknięciem letniego okna, co nastąpi 13 września, planują złożyć propozycję za Carneya Chukwuemekę.

Młody Anglik występuje w koszulce drużyny The Blues od sierpnia 2022 roku, gdy trafił na Stamford Bridge za 18 milionów euro z Aston Villi. Dwudziestolatek jest wychowankiem Northampton Town, a w akademii The Villans szkolił się od 2016 roku. Co ważne, środkowy pomocnik obecnie nie odgrywa znaczącej roli w ekipie prowadzonej przez Enzo Mareskę.

Carney Chukwuemeka w barwach zespołu Niebeskich rozegrał łącznie 27 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę. 20-letni zawodnik w aktualnym sezonie nie otrzymał jeszcze żadnej szansy od szkoleniowca, co może go niepokoić w kontekście przyszłości. Kontrakt mierzącego 187 centymetrów piłkarza z Chelsea obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.