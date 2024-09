Manchester City po odejściu Juliana Alvareza nie wzmocnił pozycji napastnika. The Citizens zimą planują kupić nowego snajpera - uważa Football Insider.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City szuka nowego napastnika. Zastąpi Juliana Alvareza

Manchester City w ostatnim letnim okienku transferowym sprzedał Juliana Alvareza do Atletico Madryt. The Citizens zarobili aż 75 milionów euro, ale dotychczas nie znaleźli godnego następcy 24-letniego napastnika. Jak donosi “Football Insider”, głównym celem Obywateli w zimowym oknie będzie wzmocnienie właśnie linii ataku.

Pep Guardiola rozgląda się za nowym snajperem, który będzie rywalizował o miejsce w składzie z Erlingiem Haalandem. Mistrz Anglii w ostatnich tygodniach obserwował takich zawodników jak Bryan Mbuemo z Brentfordu czy Kyogo Furuhashi z Celticu Glasgow. Niewykluczone, że w styczniu któryś z tej dwójki trafi na Etihad Stadium.

Choć Manchester City tego lata nie sprowadził nowego napastnika, to i tak był aktywny na rynku. Do niebieskiej części miasta przeprowadził się bowiem Savinho, a wielki powrót do zespołu Obywateli zaliczył nie kto inny jak Ilkay Gundogan. Przypomnijmy, że były reprezentant Niemiec sezon 2023/2024 spędził w Barcelonie, która wypchnęła pomocnika z uwagi na wysoki kontrakt piłkarza.

Zespół The Citizens jest na dobrej drodze do kolejnej obrony mistrzowskiego tytułu. Manchester City po trzech kolejkach ma na swoim koncie komplet dziewięciu punktów i jest liderem tabeli Premier League. Podopieczni Pepa Guardioli pokonali Chelsea (2:0), Ipswich Town (4:1) oraz West Ham United (3:1), w barwach którego w tym meczu między słupkami wystąpił Łukasz Fabiański.