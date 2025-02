ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Jesus Vallejo na wylocie z Realu Madryt

Real Madryt ma ogromne ambicje związane z nadchodzącym letnim okienkiem transferowym. Królewscy bowiem chcą pozyskać wielu zawodników światowej klasy. Na ich celowniku znajdują się m.in. Virgil van Dijk oraz Trent Alexander-Arnold. Mistrzowie Hiszpanii jednak też przygotowują się na odejścia. W tej sprawie do pracy zabrał się sam Carlo Ancelotti.

Z informacji przekazanych przez „Fichajes” dowiadujemy się, że szkoleniowiec Realu Madryt skreślił już swojego podopiecznego i pokazał mu drzwi do wyjścia. Na wylocie z Estadio Santiago Bernabeu znalazł się Jesus Vallejo. Hiszpański defensor nie wkupił się do łask włoskiego szkoleniowca, więc to wydaje się oczywiste, że latem musi zmienić barwy klubowe.

Jesus Vallejo od prawie 10 lat jest związany z Realem Madryt. Jednak na dłuższą metę hiszpański defensor nie przebił się do wyjściowego składu. 28-latek był wielokrotnie wysyłany na wypożyczenia, reprezentując barwy chociażby Wolverhampton Wanderers czy też Granady. W obecnym sezonie obrońca został na Estadio Santiago Bernabeu, ale była to dla niego prawdopodobnie zła decyzja.

W trwającej kampanii Jesus Vallejo tylko raz pojawił się na boisku. Pobyt zawodnika Realu Madryt jednak trwał zaledwie 10 minut. 28-latek zagrał w spotkaniu ligowym przeciwko Alaves, które odbyło się pod koniec września.