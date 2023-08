Były zawodnik Legii znalazł nowy klub. Pora na grecką przygodę

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Carlitos

Carlitos został nowym zawodnikiem PAS Lamia

Hiszpan dołączył do greckiego zespołu na zasadzie wolnego transferu

Kilka dni temu jego kontrakt z Legią Warszawa został rozwiązany za porozumieniem stron

Oficjalnie: Carlitos zasilił szeregi PAS Lamia

Kontrakt Carlitosa z Legią Warszawa obowiązywał do 30 czerwca 2024 roku. Jednak kilka dni temu kontrakt zawodnika z klubem został rozwiązany za porozumieniem stron. We wtorkowy wieczór PAS Lamia pochwalił się zawarciem umowy z doświadczonym hiszpańskim napastnikiem.

– Szczególnie się ucieszyłem, gdy zgodziłem się przylecieć do Grecji i zagrać w koszulce PAS Lamia. Po tym, jak przyjechałem do miasta i zostałem powitany przez ludzi, jestem podekscytowany. Brak mi słów, by opisać to, co czuję. Każdy przyjął mnie bardzo ciepło. Nie mogę się doczekać, by zrobić wszystko, co w mojej mocy, by pomóc zespołowi zajść niezwykle wysoko – mówił Carlitos w rozmowie z klubowymi mediami.

Hiszpan łącznie rozegrał w koszulce Legii Warszawa 78 spotkań. W tym czasie udało mu się zdobyć 25 bramek oraz zanotować 11 asyst. 33-latek natomiast w barwach Wisły Kraków ma na koncie 36 występów, w których strzelił 24 bramki i zaliczył siedem asyst.

Sprawdź także: Raków poleciał do Azerbejdżanu mając jeden cel