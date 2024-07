Cancelo wróci do Juventusu? Nawiązano pierwsze kontakty

Joao Cancelo może wrócić do Juventusu. Jak donosi "Calciomercato" obie strony nawiązały pierwsze kontrakty, choć obecnie do finalizacji transferu jest jeszcze daleka droga.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Juventus ma inne priorytety, ale nie wyklucza transferu Cancelo

Obecnie Joao Cancelo wrócił do Manchesteru City po tym, jak jego wypożyczenie do Barcelony dobiegło końca.. Jednak relacje z Pepem Guardiolą nigdy nie były idealne, co sprawia, że kolejny transfer Portugalczyka latem jest bardzo prawdopodobny.

Cancelo chciałby wrócić do Barcelony, ale też rozważa inne opcje. Pojawiło się zainteresowanie ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej, także między innymi Juventusu. “Calaciomercato” donosi, że pojawiły się pierwsze rozmowy Starej Damy z agentem Portugalczyka w sprawie potencjalnego powrotu do Turynu. Jednak klub prowadzony przez dyrektora Cristiano Giuntoliego ma obecnie inne priorytety na rynku transferowym. Po pozyskaniu Douglasa Luiza, Di Gregorio oraz Khephrena Thurama, Juventus skupia się na wzmocnieniach w środku pola.

Po odejściu Adriena Rabiota ze względu na koniec kontraktu, Juventus intensywnie pracuje nad pozyskaniem Teuna Koopmeinersa. Aby sfinansować ten transfer, Stara Dama rozważa sprzedaż kilku zawodników, którzy nie są potrzebni trenerowi Thiago Motcie, takich jak Wojciech Szczęsny, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Weston McKennie, Arkadiusz Milik, Federico Chiesa czy Filip Kostić.

Zanim Cancelo stanie się realnym celem transferowym dla Juventusu, klub musi najpierw zająć się swoimi obecnymi priorytetami. Na ten moment Juventus nie dysponuje też wystarczającymi środkami na pokrycie kosztów transferu oraz wynagrodzenia Cancelo, które w Barcelonie wynosiło 6 milionów euro rocznie. W związku z tym obecnie transfer ten wydaje się mało prawdopodobny, choć z pewnością nie można jeszcze niczego wykluczyć.

Zobacz również: Barcelona coraz bliżej transferu Nico Williamsa. Strategia à la Lewandowski