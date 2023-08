Liverpool w trakcie trwającego okna transferowego jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Do ekipy z Anfield Road trafili już tacy gracze jak: Dominik Szoboszlai, czy Alexis Mac Alister. Jak się jednak okazuje to nie koniec nowych nabytków w ekipie z Premier Premier. Tym razem jeden z angielskich gigantów głęboko sięgnie do portfela.

fot. Imago / Alan Martin Na zdjęciu: Juergen Klopp

Kolejny transfer Liverpool dopnie tego lata

Dziennikarz David Ornstein przekazał, że szeregi The Reds zasili Moises Caicedo

21-latek ma być jednym z najdroższych piłkarzy w Premier League

Moises Caicedo zostanie zawodnikiem Liverpoolu

Liverpool ma zamiar w trakcie kampanii 2023/2024 namieszać nie tylko w lidze, ale również w europejskich pucharach. Tymczasem menedżer Juergen Klopp otrzymał od władz klubu zielone światło na solidne wzmocnienia drużyny.

Dziennikarz David Ornstein z The Athletic przekazał na X, że szeregi The Reds zasili Moises Caicedo. Zawodnik ma kosztować Liverpool 110 milionów funtów. Przedstawiciele ekipy z Anfield Road osiągnęli już porozumienie w sprawie transferu z Brighton Howe & Albion.

🚨 Liverpool reach agreement with Brighton to sign Moises Caicedo for British record £110m. #BHAFC held auction using midnight deadline. #LFC highest bidder, #CFC at £100m. Personal terms a formality + medical planned for Friday in Liverpool @TheAthleticFC https://t.co/cUS7TdNWyL — David Ornstein (@David_Ornstein) August 11, 2023

Nowy zawodnik ma wypełnić w Liverpoolu lukę po Fabinho. Brazylijczyk zdecydował się na przeprowadzkę do jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej. W kontekście Caicedo ciekawe jest to, że jeszcze niedawno wydawało się, że 21-latek trafi do Chelsea. Tymczasem w momencie, gdy do gry o piłkarza włączył się Liverpool, wszystko uległo zmianie. Transakcja z udziałem Ekwadorczyka będzie jednocześnie rekordową w Premier League.

Aby transfer doszedł do skutku, to przedstawiciele The Reds muszą jeszcze uzgodnić warunki indywidualnej umowy z Caicedo. Według angielskich mediów to jednak formalność. Jednocześnie od piątku piłkarz ma zacząć testy przed przeprowadzką na Anield Road.