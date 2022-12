PressFocus Na zdjęciu: Moises Caicedo (z lewej)

Moises Caicedo ma za sobą świetne występy zarówno dla Brighton & Hove Albion, jak i dla reprezentacji Ekwadoru. Pomocnik znalazł się na radarze Chelsea oraz Liverpoolu.

Moises Caicedo to jedna z największych gwiazd Brighton & Hove Albion

21-latek ma też za sobą udane Mistrzostwa Świata w Katarze z reprezentacją Ekwadoru

Znalazł się na celowniku Liverpoolu oraz Chelsea, ale Mewy nie zamierzają sprzedawać swojego podopiecznego wcześniej, niż latem

Caicedo niebawem trafi do elitarnego klubu

Moises Caicedo to jedna z najlepszych inwestycji Brighton & Hove Albion w ostatnich latach. Ekwadorczyk trafił na Amex Stadium zimą 2021 roku z jego ojczystego Independiente. Kosztował Mewy zaledwie pięć milionów euro i szybko udowodnił, że były to świetnie wydane pieniądze.

Caicedo bardzo dobrze wprowadził się do angielskiego klubu po tym, jak wrócił z wypożyczenia do belgijskiego Beerschot. Runda wiosenna minionego sezonu była dla niego chrztem bojowym, który zdał śpiewająco. W trwającej kampanii reprezentant Ekwadoru jest już jednym z najlepszych młodych środkowych pomocników w Premier League. Swoją klasę udowodnił też na Mistrzostwach Świata w Katarze. Co prawda La Tricolor nie zdołała awansować z grupy A, ale nie narobiła sobie wstydu. Sam 21-latek ma już na koncie swojego pierwszego gola na mundialu, którego zdobył przeciwko reprezentacji Senegalu (1:2).

Nic dziwnego, że graczem Brightonu interesują się znacznie większe marki. Sky Sports donosi, że Ekwadorczyk znalazł się na radarze Chelsea oraz Liverpoolu. Oficjalne rozmowy jeszcze się nie zaczęły, ale Mewy zdają sobie sprawę z zakusów gigantów. Klub z Amex Stadium nie spieszy się jednak ze sprzedażą swego podopiecznego. Jego kontrakt obowiązuje do 2025 roku i według angielskiego dziennika sprzedaż pomocnika zimą praktycznie nie wchodzi w rachubę. The Reds oraz The Blues muszą być gotowi na wydanie sporej kwoty, jeśli chcą sprowadzić Caicedo. Portal Transfermarkt wycenia go na 38 milionów euro, ale taka suma pieniędzy z pewnością nie zadowoli włodarzy Mew.

Caicedo rozegrał w tym sezonie już 14 spotkań w Premier League. Strzelił w nich jedną bramkę.

