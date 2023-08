Joao Moutinho po pięciu latach opuścił oficjalnie Wolverhampton. Portugalczyk zdecydował się na powrót do kraju. Jego nowy klub to Braga.

IMAGO/Conor Molloy Na zdjęciu: Joao Moutinho

Moutinho opuścił Wolverhampton. Powalczy o Ligę Mistrzów

Joao Moutinho za najważniejszy sukces w karierze może uważać wygrane Euro 2016. Portugalczyk znany jest też z występów w Wolverhampton, w którym przez pięć lat rozegrał ponad 200 meczów.

Wolverhampton to kandydat do spadku z Premier League, więc nie dziwi, że 36-latek zdecydował się na opuszczenie Molineux Stadium. Moutinho postanowił wrócić do ojczyzny.

Zakontraktowanie Moutinho ogłosiła Braga. 36-latek do swojej ojczyzny wrócił po ponad dekadzie. Pomocnik w nowym klubie ma pomóc wywalczyć awans do Ligi Mistrzów. Braga w czwartej rundzie gra z Panathinaikosem.

