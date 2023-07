IMAGO / Uk Sports Pics Ltd Na zdjęciu: Samuel Umtiti

Samuel Umtiti latem rozwiązał umowę z FC Barceloną

Francuz lada moment zasili szeregi nowego klubu

Podpisze dwuletni kontrakt z drużyną Lille

Samuel Umtiti lada moment podpisze kontrakt z Lille

Samuel Umtiti po spędzonym czasie na wypożyczeniu w Lecce wrócił do Barcelony. Jednak jego ponowny pobyt w stolicy Katalonii nie trwał długo, bowiem jego kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Jak donosi portal “RMC Sport”, francuski defensor lada moment zasili szeregi nowego klubu.

Wychowanek Olympique’u Lyon osiągnął już ustne porozumienie z Lille. 29-letni obrońca osiągnął z nowym klubem ustne porozumienie i na dniach pojawi się w siedzibie klubu, aby przejść niezbędne testy medyczne. Po osiągnięciu pozytywnych wyników podpisze dwuletnią umową z drużyną “Les Dogues”.

31-krotny reprezentant Francji ma za sobą bardzo udany rok w Lecce. Wreszcie w powrocie do odpowiedniej formy nie przeszkodziła mu żadna kontuzja. W koszulce klubu ze Stadio Via del Mare rozegrał 25 spotkań i przyczynił się w sporym stopniu do utrzymania drużyny w Serie A.

