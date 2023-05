PressFocus Na zdjęciu: Sergio Busquets

Umowa Sergio Busquetsa z Barceloną obowiązuje tylko do 30 czerwca

Hiszpan jest filarem drużyny Xaviego Hernandeza. Trener naciskał na pozostanie gracza na kolejny rok

Kapitan zespołu przyznał po meczu z Osasuną, że niebawem poinformuje o swojej przyszłości. Media są zgodne, że najprawdopodobniej Busquets spełni prośbę trenera

Busquets niebawem poinformuje Barcelonę o chęci przedłużenia umowy

Saga z ewentualnym pozostaniem Sergio Busquetsa w Barcelonie trwa niemal od początku sezonu. Jego obecna umowa z Blaugraną obowiązuje do 30 czerwca. Postawa Xaviego Hernandeza jest jasna: 34-latek jest jego przedłużeniem na boisku i bardzo chciałby, by pozostał w stolicy Katalonii na dodatkowy sezon. To, rzecz jasna, nie takie proste. Busquets inkasuje rocznie ponad 30 milionów euro. By przedłużyć współpracę, musiałby zgodzić się na ogromną obniżkę pensji – media mówiły o ofercie rzędu trzech milionów. Jednocześnie na jego transfer naciska Inter Miami, mogący zaproponować znacznie wyższą kwotę. Wydaje się jednak, że 34-latek ostatecznie nie opuści swego macierzystego klubu tego lata.

– Moja przyszłość jest mniej więcej znana. Teraz przed nami kilka dni wolnego, a po powrocie porozmawiam z trenerem i podejmę decyzję – powiedział kapitan zespołu po wygranej nad Osasuną (1:0). Hiszpańskie media nie mają wątpliwości: Busquets podpisze roczny kontrakt.

Co ciekawe, prolongata umowy była jedną z kości niezgody, w wyniku której Barcelonę opuścił Mateu Alemany. Dyrektor sportowy nie był przekonany do przedłużenia współpracy z Sergim Roberto oraz Busquetsem. Nie uważał też za dobry pomysł ponownego sprowadzenia Leo Messiego.

Busquets rozegrał w tym sezonie 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich cztery asysty.

