IMAGO / Damir Krajac Na zdjęciu: Marcelo Brozović

Chelsea tego lata pozyskała aż dwunastu nowych zawodników

Na Stamford Bridge mogły trafić jeszcze trzy gwiazdy europejskiego futbolu

The Blues odmówili pozyskania Marcelo Brozovicia, Marco Verrattiego i Dusana Vlahovicia

Niedoszłe transfery Chelsea, Pochettino nie był przekonany

Chelsea podczas letniego okienka transferowego pozyskała 12 zawodników, jednocześnie rozstając się z 23 piłkarzami – czy to na stałe, czy na zasadzie wypożyczenia. Jak podaje Fabrizio Romano, na Stamford Bridge mogły przenieść się jeszcze trzy inne gwiazdy.

Z londyńskim klubem podobno łączeni byli Marcelo Brozović oraz Marco Verratti, których zarząd The Blues odrzucił ze względu na wiek. Obaj gracze wylądowali na Bliskim Wschodzie – Chorwat w saudyjskim Al-Nassr, a Włoch w katarskim Al-Arabi.

Mauricio Pochettino natomiast miał nie być przekonany co do sprowadzenia Dusana Vlahovicia, którego Juventus chciał wymienić na Romelu Lukaku. Chelsea musiałaby dopłacić do tej transakcji około 40 mln euro, ale ostatecznie się na to nie zdecydowała.