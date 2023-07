IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Igor Julio

Jak wynika z informacji przekazanych za pośrednictwem Twittera przez Nicolo Schirę, Igor Julio lada moment zawita na boiska Premier League. Nowym klubem brazylijskiego stopera zostanie Brighton & Hove Albion, który zapłaci za jego transfer z Fiorentiny aż 15 milionów euro. Kontrakt 25-latka z “Mewami” ma obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku.

Przez wiele tygodni włoskie media spekulowały o odejściu Igora Julio z Fiorentiny właśnie do Premier League. Sam zawodnik otwarcie poinformował władze “Violi”, że chce spróbować swoim ich w Anglii. Początkowo na pole-position do pozyskania Brazylijczyka było Fulham, jednak praktycznie w ostatniej chwili do walki o jego podpis włączyło się Brighton.

Były defensor włoskiego Spal w minionej kampanii rozegrał 27 spotkań na poziomie Serie A w koszulce Fiorentiny. Zawodnik nie zawsze pełnił rolę podstawowego defensora u Vincenzo Italiano, ale końcówka rozgrywek 2022/23 była znakomita w jego wykonaniu.

