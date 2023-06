fot. PressFocus Na zdjęciu: David Raya

David Raya znajduje się na celowniku czołowych angielskich klubów

Brentford pragnie go zatrzymać, lecz jest świadome trudnej sytuacji kontraktowej

Klub wycenia Hiszpana na przynajmniej 40 milionów funtów

“Gdyby miał trzy lata umowy, kosztowałby 70 milionów funtów”

David Raya był w sezonie 2022/2023 jednym z najlepszych bramkarzy w całej Premier League. Nie dziwi zatem spore zainteresowanie ze strony klubów, które pragną dokonać roszad między słupkami. Hiszpana na swojej liście życzeń mają Chelsea oraz Tottenham.

Sam zawodnik również jest otwarty na możliwość zmiany otoczenia. Brentford wie, że nie podpisze on nowego kontraktu, dlatego jest zmuszone do sprzedaży już tego lata. Nie zmienia to faktu, że potencjalny pracodawca 27-latka będzie musiał zmierzyć się z dużą kwotą.

– Chciałbym, żeby został z nami na zawsze, ale w przypadku jego sytuacji kontraktowej będzie to trudne. On powinien kosztować przynajmniej 40 milionów funtów. Gdyby miał jeszcze trzyletnią umowę, byłoby to 70 milionów funtów. Ile kosztował Kepa Arrizabalaga? Raya jest co najmniej tak dobry, jak on – mówi menedżer Brentford Thomas Frank.

Raya w sezonie 2022/2023 nie opuścił żadnego z 38 spotkań w Premier League. Dwunastokrotnie zachowywał czyste konto.

