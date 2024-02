Bremer przykuł w ostatnim czasie uwagę kilku drużyn z Premier League. Jak podało włoskie Tuttosport, obrońca mógł zimą trafić do Tottenhamu, lecz ostatecznie angielski klub postawił na tańszą opcję i sprowadził do Londynu Radu Dragusina.

Imago / Marco Canoniero Na zdjęciu: Bremer

Bremer przyciąga zainteresowanie drużyn z Premier League

Zimą mocno interesował się nim Tottenham

Ostatecznie Koguty postawiły na tańszego zawodnika, którym był Radu Dragusin

Bremer za drogi dla Tottenhamu, stracił szansę na transfer do Premier League

Tottenham w styczniu mocno pracował na rynku transferowym, aby sprowadzić do zespołu nowego środkowego obrońcę. Wśród kandydatów znajdowało się wiele nazwisk, a jednym z nich był brazylijski stoper z Juventusu – Bremer.

Od jakiegoś czasu głośno jest o ewentualnej przeprowadzce obrońcy Starej Damy do Premier League. Aktualnie piłkarzem jest łączony z przenosinami do Manchesteru United, a kwota transferu może wynieść ok. 70 milionów euro. Jak poinformowała włoska gazeta Tuttosport, to właśnie wycena piłkarza odstraszyła w zimowym oknie transferowym Tottenham. Dla Kogutów 26-letni zawodnik był jedną z pierwszych opcji, lecz ostatecznie koszt transferu był za wysoki. Dlatego w Londynie postawili na Radu Dragusina, za którego zapłacili mniej więcej 30 milionów.

Bremer w ostatnim meczu w Serie A nie mógł zagrać ze względu na zawieszenie. Jednak reprezentant Brazylii będzie do dyspozycji Maxa Allegri’ego w następnym meczu przeciwko Frosinone.