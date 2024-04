Brazylijskie talenty łączone z Manchesterem United

Manchester United w trakcie letniego okna transferowego planuje duże inwestycje związane ze wzmocnieniem drużyny. Football Transfers podaje, że aktualnie klub z Old Trafford skupił się na dwóch zawodnikach z Ameryki Południowej.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Interesująco zapowiada się letnie okno transferowe

Football Transfers przekazało, że dwóch Brazylijczyków znalazło się na liście życzeń Manchesteru United

Jeden z graczy może docelowo byc następcą Casemito w klubie z Old Trafford

Andre i Joao Gomes na celowniku Manchesteru United

Manchester United w tym sezonie marzy o tym, aby wywalczyć miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. To zadanie wydaje się jednak bardzo trudne do zrealizowania przez Premier League. Wygląda zatem na to, że zawodnicy Czerwonych Diabłów wszystkie moce rzucą na Puchar Anglii. Man Utd już 21 kwietnia zmierzy się z Coventry City w półfinale rozgrywek. Football Transfers przekazał natomiast wieści dotyczące planów transferowych klubu.

Źródło podało, że na radarze Manchesteru United znaleźli się Andre, broniący barw Fluminense. Ponadto sternicy angielskiej ekipy rozważają możliwość pozyskania Joao Gomesa z Wolverhampton Wanderers. Na dzisiaj żadna oferta w sprawie graczy nie została złożona. Pryzmuje się jednak, że to mają być główne cele angielskiego klubu na letnią sesję transferową. Szczególnie z pierwszym z wymienionych wiązane są duże nadzieje, bo docelowo mógłby zastąpić Casemiro.

🚨 EXCLUSIVE 🚨



Man Utd target Brazilian midfield duo Andre and Joao Gomes 🇧🇷



By @jac_talbothttps://t.co/fHri0iB0Mi — Football Transfers (@Transfersdotcom) April 9, 2024

Wolverhampton nie zaakceptowałby za Gomesa mniej niż 46 milionów euro (40 milionów funtów). Tymczasem spekuluje się, że Fluminense mogłoby przyjąć wstępną ofertę w wysokości mniej więcej 30 milionów euro za Andre. Trzeba jednak zaznaczyć, że dopóki konkretne propozycje nie zostaną zrealizowane i nie pojawi się porozumienie między stronami, to wszystko pozostaje w sferze spekulacji.

