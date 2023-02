PressFocus Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Liverpool, Manchester United i AS Roma interesują się Jarradem Branthwaite’em. Obrońca Evertonu, wypożyczony do PSV Eindhoven, rozgrywa bardzo udany sezon.

Liverpool, Manchester United i AS Roma mają wysłać skautów na najbliższe mecze PSV Eindhoven

Mają obserwować Jarrada Branthwaite’a, wypożyczonego z Evertonu

Zimą Holendrzy zaoferowali 17 milionów euro, by zatrzymać u siebie 20-latka na stałe, ale The Toffees odrzucili tę propozycję



Branthwaite na celowniku wielkich klubów

Lewonożni środkowi obrońcy to na rynku zawodnicy rzadko spotykani. Takim piłkarzem jest właśnie Jarrad Branthwaite, który rozgrywa swój przełomowy sezon. W Evertonie zadecydowano, że 20-latek nie będzie otrzymywał wystarczająco dużej liczby minut, więc wypożyczono go do PSV Eindhoven. Tam szybko zjednał sobie trenera Ruuda van Nistelrooya. Anglik wskoczył do wyjściowej jedenastki i stanowi o sile zespołu. Młody defensor zaimponował na tyle, że już zimą holenderski klub wystosował do Liverpoolu ofertę w wysokości 17 milionów euro, byleby zatrzymać piłkarza u siebie na stałe. The Toffees odrzucili tę propozycję.

Angielskie media podają, że sytuację Branthwaite’a uważnie śledzą trzy duże marki. Liverpool, Manchester United oraz AS Roma mają wysłać swoich skautów na najbliższe mecze w Eindhoven. W najbliższy weekend PSV podejmie u siebie Groningen. Głównym obiektem zainteresowania będzie właśnie 20-latek. Jego przyszłość jest skrajnie niepewna. Everton walczy o utrzymanie, a Anglik z pewnością nie zamierza występować w Championship – zwłaszcza, gdy interesują się nim grube ryby Premier League.

Branthwaite rozegrał w tym sezonie 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich trzy bramki.

