Manchester United w trakcie trwającego okienka transferowego zmieni barwy klubowe, twierdzi Daily Mail. 24-latek ma zasilić szeregi Newcastle United.

Daily Mail twierdzi, że menedżer Czerwonych Diabłów Ralf Rangnick wyraził zgodę na wypożyczenie Deana Hendersona

Bramkarz aktualnych wicemistrzów Premier League znalazł się na celowniku Newcastle United

Henderson może rozstać się z Man Utd

Manchester United wiele obiecuje sobie po Deanie Hendersonie. Aczkolwiek aktualnie szans na regularną grę zawodnik nie ma, przegrywając rywalizację o miejsce w składzie z Davide De Geą. W związku z tym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się wypożyczenie zawodnika do innego zespołu.

Najnowsze medialne spekulacje sugerują, że Henderson trafi do ekipy z St. James Park. Zgodę na wypożyczenie bramkarza wyraził już podobno menedżer Czerwonych Diabłów – Ralf Rangnick.

Henderson to wychowanek Manchesteru United. Obecny kontrakt golkipera z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość Anglika wynosi mniej więcej 18 milionów euro.

W tej kampanii Henderson wystąpił w zaledwie dwóch meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Stracił w nich dwie bramki. Ani razu nie zagrał w Premier League. Zawodnik ma też na swoim koncie jeden występ w reprezentacji Anglii. Zadebiutował w niej 12 listopada 2020 roku w wygranym 3:0 starciu z Irlandią.

