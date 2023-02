Pressfocus Na zdjęciu: Dean Henderson

Manchester United ma otrzymać latem ofertę za swojego bramkarza. Nottingham Forest chce, aby ich barwy wciąż reprezentował Dean Henderson.

Nottingham Forest zdecydowało w sprawie obsady bramki na przyszły sezon

Beniaminek Premier League chce postawić na sprowadzone rozwiązaniem

Jednym z priorytetów latem na być wykup Deana Hendersona

Kto w bramce Nottingham? Beniaminek zdecydował

Nottingham Forest to beniaminek Premier League w sezonie 2022/2023. Aktualnie zanosi się na to, zespół ten wystąpi w angielskiej elicie także w przyszłej kampanii. Na swoim koncie zgromadził on bowiem 24 oczka. Dorobek ten plasuje zespół Stevena Coopera na trzynastej lokacie. Przewaga nad strefą spadkową jest dość bezpieczna, bo wynosi sześć punktów.

Dobrych wyników Nottingham nie byłoby gdyby nie pewny punkt w bramce. Dean Henderson dołączył do zespołu przed bieżącą kampanią. Anglik rozegrał 20 meczów we wszystkich rozgrywkach. 25-latek wpuścił 33 gole. Zachował natomiast sześć czystych kont. Możliwe, że wciąż dopisywałby do statystyk kolejne spotkania bez straty gola. Hendersona zatrzymała jednak kontuzja, przez którą opuścił ostatnie dwie potyczki. Uraz jest na tyle poważny, że do Nottingham na wypożyczenie trafił Keylor Navas.

Kostarykański golkiper zaliczył już debiut w barwach beniaminka Premier League. Navas to jednak prawdopodobnie rozwiązanie tymczasowe, do końca bieżącego sezonu. Po nim zdrów będzie Henderson, który stanie się jednym z priorytetów Nottingham w letnim oknie transferowym. Beniaminek spróbuje dokonać transferu definitywnego. Henderson przez portal Transfermarkt wyceniany jest na 22 miliony euro. Jego kontrakt z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.

