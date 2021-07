Martin Braithwaite może być zawodnikiem, który wkrótce rozstanie się z FC Barceloną. Napastnik znalazł się na celowniku Wolverhampton Wanderers. Duński zawodnik został wyceniony na mniej więcej 15 milionów euro.

Martin Braithwaite podobno przystał na propozycję z Premier League

Reprezentant Danii może zasilić szeregi Wolverhampton Wanderers

Transakcja może zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych kilku dni

Barcelona blisko rozstania z reprezentantem Danii

Martin Braithwaite nie jest piłkarzem, który sprawdził się w ekipie z Camp Nou. Niemniej w trakcie Euro pokazał, że prezentuje nieprzeciętne umiejętności, które mogą sprawdzić się w europejskich pucharach.

Kataloński Sport twierdzi, że zawodnik znalazł się na radarze jednego z klubów z Premier League. Sternicy Wilków są chętni na transfer z udziałem reprezentanta Danii. Na transakcję z udziałem piłkarze naciska jego menedżer.

Wolverhampton to jednak nie jedyny klub, który chce pozyskać Braithwaite’a. Chętni na tego typu ruch transferowy są też działacze Brighton. Duńczyk co prawda miał zamiar kontynuować karierę w hiszpańskiej ekipie, ale sytuacja finansowa klubu z La Liga zmusza do rozstania z poszczególnymi zawodnikami.

Decydenci Wilków mają już doświadczenie z transakcji przeprowadzonych z udziałem Jorge Mendesa. W zeszłym sezonie Nelson Semedo został sprzedany za 30 milionów euro z Barcelony do ekipy z Premier League. Tymczasem tego lata szeregi Wilków zasilił Trincao, który został wypożyczony do angielskiego teamu z Barcy.

Braithwaite w trakcie ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 42 meczach, w których strzelił trzy gole.

