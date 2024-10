Brahim Diaz wzbudził poważne zainteresowanie Bayeru Leverkusen - donosi hiszpański serwis Fichajes.net. Aptekarze mogliby zapewnić pomocnikowi rolę kluczowego zawodnika, na co reprezentant Maroka nie może liczyć w Realu Madryt.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz

Bayer Leverkusen zarzucił sieć na Brahima Diaza

Real Madryt podczas ostatniego letniego okna transferowego sprowadził dwóch nowych piłkarzy do linii ataku – Kyliana Mbappe oraz Endricka. Dlatego Brahim Diaz nie może liczyć na odgrywanie kluczowej roli w zespole Królewskich. Jak dowiedział się hiszpański portal “Fichajes.net”, w najbliższych miesiącach ofensywny pomocnik będzie kuszony przez Bayer Leverkusen, który jest gotowy uczynić 25-latka największą gwiazdą niemieckiej ekipy.

Aptekarze planują złożyć ofertę wypożyczenia lub sprowadzić Brahima Diaza definitywnie. Mistrz Niemiec podobno byłby w stanie wyłożyć na stół około 40 milionów euro, co odpowiada wartości Hiszpana. Przeprowadzka wszechstronnego zawodnika jest mało prawdopodobna już w styczniowym okienku. Piłkarz pauzuje obecnie z powodu kontuzji, do gry ma wrócić dopiero w grudniu, a Los Blancos nie chcą go stracić w trakcie sezonu.

Sześciokrotny reprezentant Maroka jest zawodnikiem Realu Madryt od stycznia 2019 roku, choć warto dodać, że lata 2020-2023 spędził na czasowym pobycie w Milanie. Urodzony w Maladze atakujący w koszulce ekipy ze stolicy Hiszpanii rozegrał łącznie 71 meczów, strzelił 15 goli i zanotował 13 asyst. W poprzedniej kampanii mierzący 170 centymetrów pomocnik znacznie przyczynił się do wygrania przez stołeczny klub Ligi Mistrzów oraz La Ligi.