Yassine Bounou to jeden z najlepszych fachowców w La Lidze. Mimo tego stracił miejsce w składzie u trenera Jose Mendilibara. Marokańczyk nosi się z odejściem, a tę sytuację spróbuje wykorzystać Olympique Marsylia.

Yassine Bounou jest tylko rezerwowym w Sevilli, odkąd stery w zespole przejął Jose Mendilibar

Jeszcze w poprzednim sezonie Marokańczyk odbierał nagrodę dla najlepszego bramkarza La Ligi

Olympique Marsylia spróbuje wypożyczyć Bounou z opcją wykupu

Bounou opuści Andaluzję? Marsylia wietrzy okazję

Yassine Bounou przeżywa obecnie bardzo kiepski okres. Od momentu przybycia do Sevilli Jose Luisa Mendilibara, reprezentant Maroka stracił miejsce w składzie. Między słupkami stoi regularnie Marko Dmitrović, do którego nowy trener ma zaufanie, bo zna go jeszcze z czasów wspólnej pracy w Eibarze. Niestety dla Bounou, wyniki bronią decyzji szkoleniowca. 32-latkowi pozostały spotkania w Lidze Europy.

To sytuacja o tyle wyjątkowa, że Marokańczyk powszechnie uważany jest za wyjątkowego specjalistę. W poprzednim sezonie zgarnął Trofeo Zamora dla najlepszego bramkarza La Ligi. Tym samym przerwał 14-letnią dominację wielkiej trójki (Real Madryt, FC Barcelona Atletico) w tym aspekcie. Sytuację golkipera chce wykorzystać Olympique Marsylia. Francuzi poszukują rywala dla Pau Torresa. Są w stanie zaoferować Los Nervionenses wypożyczenie z opcją wykupu. Andaluzyjczycy z pewnością nie będą się jednak spieszyć. Wiele zależy bowiem od tego, czy Mendilibar zostanie w klubie na przyszły sezon.

Bounou rozegrał w tym sezonie 33 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Tylko siedmiokrotnie zachował czyste konto.

