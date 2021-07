W piątek po południu szeregi Leicester City zasilił Boubakary Soumare. Defensywny pomocnik dotychczas reprezentował barwy Lille, z którym sięgnął w tym roku po mistrzostwo Ligue 1.

Boubakary Soumare został piłkarzem Leicester City

Brendan Rogers w przyszłym sezonie chce zawalczyć o bezpośredni awans do Ligi Mistrzów

Boubakary Soumare zagra w Premier League

Boubakary Soumare jest defensywnym pomocnikiem, który częściej odpowiada za brudną robotę niż napędzanie akcji ofensywnych. Pomimo 22-lat, tylko w zeszłym sezonie rozegrał dla Lille 32 spotkania. Co więcej, wraz z Mastifami przerwał wieloletnią dominację PSG i po raz pierwszy w swojej karierze wywalczył mistrzostwo Francji.

Po długim i wyczerpującym sezonie nie wyleciał z reprezentacją narodową na Euro 2020. Na chwilę obecną kadra aktualnych mistrzów Świata jest na tyle silna, że Soumare musi na swoją chwilę jeszcze poczekać.

Tymczasem jego talencie od dłuższego czasu przyglądali się piłkarscy giganci. Otoczenie zawodnika spośród otrzymanych ofert wybrało właśnie tę od Leicester City. Lisy zaoferowały 22-latkowi kontrakt do 2026 roku, natomiast Lille otrzymało za usługi Soumare około 17 milionów funtów.

Defensywny pomocnik nie ukrywa swojego zadowolenia i skomentował swoją decyzję.

– Jestem naprawdę dumny, że trafiłem do Premier League i wielkiego klubu, jakim jest Leicester City. To naprawdę pomoże rozwinąć mi moją grę i umiejętności, więc czuję, że jest to dla mnie właściwy krok. Leicester to bardzo ambitny zespół. Kiedy rozmawiali ze mną o swoich planach i o tym, czego ode mnie oczekują, od razu wiedziałem, że chcę tu przyjechać – stwierdził Francuz.

Brendan Rogers pragnie gry w Lidze Mistrzów

Leicester City po przeciętnym finiszu Premier League w kampanii 2020/21 wypadło z TOP 4 i zaprzepaściło szansę na udział w Lidze Mistrzów. Brendan Rogers nie był zadowolony z takiej kolei rzeczy, jednak teraz zrobi wszystko, aby jego zespół wywalczył bezpośredni awans do elitarnych rozgrywek.

Lisy w tym oknie transferowym potwierdziły już dwa wzmocnienia. Pierwszym było przybycie do klubu Patsona Daki, który kosztował władze 26 milionów funtów. Według angielskich mediów to nie koniec transferowej ofensywy Lisów. Lada dzień do zespołu może dołączyć jeszcze doświadczony defensor – Ryan Bertrand.

