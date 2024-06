Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Ian Maatsen

Ian Maatsen zostanie w Dortmundzie? Borussia pracuje nad transferem

Ian Maatsen ostatniej zimy został wypożyczony z Chelsea do Borussii Dortmund. Lewy obrońca na Signal Iduna Park pokazał się z bardzo dobrej strony, dlatego włodarze BVB są zainteresowani wykupieniem 22-latka. Klauzula odstępnego bocznego defensora wynosi jednak aż 35 milionów funtów i niemiecki klub nie chce płacić aż tak wielkich pieniędzy. Finalista Ligi Mistrzów wkrótce rozpocznie rozmowy z przedstawicielami The Blues.

Jak dowiedział się Fabrizio Romano, pierwsza oferta Borussii Dortmund za Iana Maatsena będzie wynosiła 25 milionów euro (22 miliony funtów), czyli znacznie poniżej wcześniej wspomnianej klauzuli wykupu. Władze BVB mają nadzieję, że taka lub zbliżona kwota ostatecznie zadowoli Chelsea. Londyńczycy są gotowi sprzedać holenderskiego zawodnika, ponieważ i tak nie miałby on szans na pierwszy skład na Stamford Bridge.

Ian Maatsen na Signal Iduna Park rozegrał łącznie 23 spotkania, strzelił 3 gole i zaliczył 2 asysty. Wychowanek Feyenoordu Rotterdam przyczynił się do awansu Borussii Dortmund do finału Ligi Mistrzów, gdzie jego zespół przegrał 0:2 z Realem Madryt. Błąd przy bramce Viniciusa Juniora popełnił właśnie młody Holender, co jednak nie może przysłonić wcześniejszych bardzo dobrych meczów w wykonaniu lewego wahadłowego.