Oleksandr Zinchenko nie dołączy do Bayernu Monachium

W ostatnim czasie w prasie pojawiła się informacja, że Vincent Kompany chciałby sprowadzić do Bayernu Monachium swojego byłego kolegę z Manchesteru City – Oleksandra Zinchenkę. Wszystko wskazuje jednak na to, iż była to tzw. “kaczka dziennikarska”, ponieważ zupełnie inne wieści w tej sprawie przekazała brytyjska stacja telewizyjna “Sky Sports”. Wspomniane źródło uważa, że Bawarczycy kompletnie nie są zainteresowani pozyskaniem defensora Arsenalu.

Priorytetem niemieckiego giganta, jeśli chodzi o pozycję lewego obrońcy, jest bowiem przedłużenie kontraktu z Alphonso Daviesem. Spekuluje się, że rozmowy z kanadyjskim piłkarzem na temat nowej umowy idą w dobrą stronę, choć sytuacji z boku przygląda się Real Madryt, który widziałby tego zawodnika na Santiago Bernabeu. Bayern Monachium chce zatrzymać Alphonso Daviesa, a jeżeli to się nie uda, to dopiero wtedy ruszy na rynek, żeby znaleźć jego następcę.

W takim wypadku na szczycie listy kandydatów trzeciego zespołu Bundesligi będzie Theo Hernandez z Milanu, a nie Oleksandr Zinchenko z Arsenalu. Warto dodać, że były defensor Manchesteru City w ekipie Kanonierów o miejsce w składzie rywalizuje między innymi z 21-krotnym reprezentantem Polski – Jakubem Kiwiorem – który może zagrać na każdej pozycji w linii obrony.