Borussia może stracić piłkarza. Gwiazda chce do Barcelony

dpa picture alliance / Alamy, Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin i Hansi Flick

Malen chce transferu do Barcelony lub Arsenalu, Borussia żąda ok. 30 mln euro

Borussia Dortmund, choć marzyła w tym sezonie o włączeniu się do walki o mistrzostwo kraju, na razie musi skupić się na ustabilizowaniu formy. Podopieczni Nuriego Sahina zajmują dopiero 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów. Sytuacja w lidze zrobiła się o tyle nieciekawa, że ich strata do Bayernu Monachium po 12. kolejkach wynosi aż 10 punktów. To nie podoba się jednej z gwiazd.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Z informacji stacji Sky Sport Deutschland wynika, że na transfer naciska Donyell Malen. Reprezentant Holandii jest świadomy zainteresowanie, jakie generuje na rynku transferowym, dlatego poprosił o zgodę na wyprowadzkę już w styczniu.

Co ciekawe Borussia Dortmund przystała na prośbę Malena. Warunkiem zimowego transferu jest jednak oferta w wysokości 25-30 milionów euro. Jeśli takowa propozycja wpłynie do gabinetów kierownictwa klubu, wtedy napastnik będzie mógł przystąpić do rozmów z zainteresowanymi zespołami. Powyższe źródło zaznacza, że 25-latek ma dwa wymarzone kierunki do kontynuowania kariery.

Malen chce odejść do La Ligi bądź Premier League. W przypadku ligi hiszpańskiej jego celem jest transfer do FC Barcelony. Z kolei jeśli chodzi o ligę angielską, wymarzonym kierunkiem dla piłkarza jest Arsenal. Warto dodać, że kontrakt zawodnika wygasa latem 2026 roku.

Donyell Malen chce opuścić BVB w zimowym okienku transferowym jeśli wpłynie korzysta oferta. Byłby zainteresowany transferem do takiego klubu jak FC Barcelona czy Arsenal. Borussia oczekuje za niego 25-30M euro. [@SkySportDE] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) December 4, 2024

W barwach klubu z Dortmundu występuje od 2021 roku, gdy przeniósł się do Bundesligi z PSV Eindhoven za 30 mln euro. W tym sezonie Donyell Malen rozegrał jak dotąd 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając cztery bramki i notując jedną asystę.