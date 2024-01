Borussia Dortmund myśli już powoli o tym, kim zastąpić Marco Reusa, kiedy ten zdecyduje się zawiesić buty na kołku. Niemiecki Bild informuje, że na liście życzeń jest Can Uzun z FC Nuernberg.

IMAGO / Philippe Ruiz Na zdjęciu: Marco Reus

Marco Reus ma 34 lata i Borussia rozgląda się za jego następcą

Możliwe, że do klubu dołączy zdolny reprezentant Turcji, Can Uzun

Piłkarza tego na liście życzeń ma też Bayern Monachium

Borussia szuka następcy Reusa

Marco Reus ma już 34 lata i nie będzie grać wiecznie. Nic więc dziwnego, że działacze Borussii Dortmund poważnie myślą o tym, kto mógłby go zastąpić. W klubie uważają, że mógłby być to 18-letni Can Uzun z FC Nuernberg.

Zawodnik ten gra na pozycji ofensywnego pomocnika, a jego aktualna wartość rynkowa to 8 milionów euro. Niewykluczone jednak, że chcąc go pozyskać działacze Borussii musieliby wyłożyć więcej. Zwłaszcza, że na swojej liście życzeń mają go mieć także takie kluby jak Bayern Monachium, Sevilla czy angielskie Brighton.

Pozostaje pytanie czy Uzun zdecydowałby się na transfer do klubu, gdzie nie mógłby liczyć obecnie na regularną grę. W tym sezonie Turek wystąpił jak dotąd w 17 meczach ligowych i dwukrotnie trafił do siatki.

Czytaj także: Borussia Dortmund zdecydowana na transfer zawodnika z Premier League