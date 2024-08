Bologna potwierdziła właśnie transfer Jana Łabędzkiego z ŁKS- Łódź. 18-letni młodzieżowy reprezentant Polski dołączy do Łukasza Skorupskiego oraz Kacpra Urbańskiego.

AFLO/Alamy Live Na zdjęciu: Kacper Urbański i Łukasz Skorupski

Bologna ściągnęła kolejnego Polaka

Bologna to zdecydowanie największa sensacja poprzedniego sezonu włoskiej Serie A. Zespół prowadzony przez Thiago Mottę zajął 5. miejsce w tabeli na koniec poprzedniej kampanii i zapewnił sobie prawo gry w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Spory udział w tym sukcesie mieli dwaj Polacy, a mianowicie Łukasz Skorupski oraz Kacper Urbański.

Ten pierwszy był i nadal jest podstawowym bramkarzem Bolognii, a młody pomocnik reprezentacji Polski coraz bardziej odważnie wchodzi do pierwszego składu klubu z Włoch. Teraz okazuje się, że do tego duetu dołączy jeszcze jeden młody, zdolny i utalentowany zawodnik z naszego kraju, a mianowicie Jan Łabędzki. Transfer 18-letniego pomocnika ŁKS-u Łódź został już oficjalnie ogłoszony, a sam zawodnik jest już zarejestrowany w rozgrywkach Serie A.

Jan Łabędzki w barwach pierwszego zespołu ŁKS-u Łódź rozegrał osiem spotkań, z czego cztery w tym sezonie. Poza tym na koncie ma także 42 mecze dla 2. ligowych rezerw Rycerzy Wiosny. W drugim zespole zdobył także cztery gole i zanotował pięć asyst. Młodzieżowy reprezentant Polski wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 200 tysięcy euro. Do Bolonii trafi jak na razie do drużyny z Primavery, ale historia uczy, że szybko można z niej przedostać się do pierwszego zespołu.

Czytaj więcej: Walukiewicz zamienił klub w Serie A. Transfer reprezentanta Polski potwierdzony