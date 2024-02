Bohater Lazio z Ligi Mistrzów przedłuża kontrakt

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Ivan Provedel

Lazio przedłużyło umowę z bramkarzem

Provedel notuje udane występy w lidze

Jego umowa będzie ważna do 2027 roku

Bohater klubu z Ligi Mistrzów przedłuża umowę

Ivan Provedel przeniósł się do stolicy Włoch w 2022 roku ze Spezii. Transfer ten okazał się strzałem w dziesiątkę. 29-latek jest podstawowym zawodnikiem Lazio i notuje udane występy w Serie A.

O bramkarzu tym zrobiło się głośno we wrześniu minionego roku, gdy zdobył zupełnie niespodziewanie gola w Lidze Mistrzów przeciwko Atletico. Provedel popędził pod pole karne rywala w doliczonym czasie gry przy rzucie wolnym i zdołał skierować piłkę do siatki. Dzięki temu Lazio zremisowało ten mecz. W końcowym rozrachunku wynik ten przyczynił się do awansu drużyny do 1/8 finału.

Provedel zarabiał dotychczas 1,2 mln euro na sezon. Po podpisaniu nowej umowy jego gaża ma wzrosnąć.