Chelsea rozpoczyna prace nad wielkim transferem Joao Felixa. Graham Potter i Todd Boehly są zakochani w Portugalczyku i chcą latem ściągnąć go na stałe.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix zimą trafił na wypożyczenie do Chelsea

Portugalczyk w Londynie spisuje się świetnie i rozkochał władze angielskiego klubu

The Blues przystępują do rozmów w sprawie transferu definitywnego

Chelsea znów rozbije bank na wzmocnienie?

Joao Felix nie był zadowolony z założeń taktycznych Diego Simeone i zimą poprosił o zgodę na transfer. Władze Atletico Madryt postanowiły wypożyczyć Portugalczyka, wcześniej podpisując z nim nową umowę. Warunki transferu czasowego zniechęciły wiele klubów, lecz nieograniczona finansowo Chelsea zdecydowała się na pozyskanie wychowanka Benfiki.

W Londynie Felix od samego początku pokazuje wielkie umiejętności. Do siatki trafił tylko dwukrotnie, ale wpłynął na poprawę gry ofensywnej całej drużyny.

Już po kilku tygodniach pobytu reprezentanta Portugalii na Wyspach Brytyjskich media przekonywały, że Chelsea spróbuje latem pozyskać go na stałe. Teraz wtóruje im Matteo Moretto, według którego Todd Boehly oraz Graham Potter są zakochani w Felixie i chcą go mieć na dłużej.

Chelsea przystąpiła więc do rozmów, których celem jest ustalenie warunków transferu definitywnego. Uważa się, że Atletico Madryt zażąda za 23-latka kwoty w okolicach 100 milionów euro. The Blues będą chcieli obniżyć cenę, włączając do transakcji któregoś ze swoich zawodników.

