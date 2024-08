Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Blaz Kramer

Blaz Kramer może przenieść się do Serie B, chce go Salernitana

Blaz Kramer w trakcie letniego okna transferowego był już jedną nogą zawodnikiem tureckiego Konyasporu. Reprezentant Słowenii poleciał nawet do Turcji, aby przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z klubem. Natomiast w ostatniej chwili przeprowadzka nad Bosfor nie doszła do skutku. Powodem nieudanej transakcji miał być fakt, że agent napastnika chciał zmienić warunki umowy, na co nie zgodził się zarząd tureckiego zespołu. Ostatecznie piłkarz wrócił do Legii Warszawa, gdzie imponuje formą na początku sezonu.

Wysoka dyspozycja i skuteczność w polu karnym przykuły uwagę następnych drużyn zainteresowanych Kramerem. Jak informuje portal Footballplanet.si słoweński napastnik znajduje się wysoko na liście życzeń jednego z włoskich klubów. Mowa tutaj o Salernitanie, która w poprzedniej kampanii spadła do Serie B. Latem z drużyny Koników Morskich odszedł Boulaye Dia, który został wypożyczony z obowiązkiem wykupu za 12 mln euro do Lazio. Kramer w klubie ze Stadio Arechi miałby zastąpić Senegalczyka.

Oprócz włoskiego klubu transferem Blaza Kramera wciąż zainteresowane są dwa zespoły z Turcji. Nadziei na sprowadzenie 28-latka nie stracił Konyaspor. Co więcej, napastnik znajduje się również na radarze Antalyasporu, czyli klubu, w którym w poprzednim sezonie grał reprezentant Polski – Adam Buksa.

Blaz Kramer w bieżącej kampanii w barwach Legii rozegrał 9 meczów, w których zanotował 5 goli i dołożył do tego 4 asysty. Obecna umowa słoweńskiego zawodnika ze stołecznym klubem obowiązuje do czerwca 2025 roku.