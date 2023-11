IMAGO / Andrew Yates Na zdjęciu: Bernardo Silva i Bruno Fernandes

Joao Neves trafił na radar europejskich gigantów

Najbardziej zainteresowany jest Manchester United

Plany Czerwonym Diabłom może pokrzyżować Manchester City

Głos w sprawie transferu zabrał nawet Bernardo Silva

Joao Neves rozchwytywany. Man City i Man Utd walczą o transfer

Joao Neves to kolejny wielki talent portugalskiej piłki. 19-letni defensywny pomocnik Benfiki Lizbona momentalnie wzbudził zainteresowanie największych klubów świata i w przyszłym roku może zmienić barwy klubowe.

Do tej pory najbardziej na pozyskanie Portugalczyka naciskał Manchester United. Jednak według najnowszych informacji do gry wkracza także Manchester City. Bernardo Silva powiedział, że może spróbować przekonać 19-latka do przenosin na Etihad Stadium, jeśli będzie taka konieczność. Warto dodać, że gwiazdor Obywateli w ostatnim czasie udzielił kilku ciekawych wypowiedzi. Silva w rozmowie z PTM wyraził chęć powrotu do Benfiki Lizbona, czyli swojego byłego klubu i aktualnego miejsca gry Joao Nevesa.

– Jeśli będę mógł, oczywiście poproszę Joao Nevesa, aby przeszedł do Man City zamiast do Man United – krótko odpowiedział Silva.

Joao Neves w tym sezonie wystąpił w 18 spotkaniach, notując jedną bramkę i jedną asystę. Dwukrotny reprezentant Portugalii w swoim kontrakcie ma klauzulę odejścia w wysokości aż 120 milionów euro.

