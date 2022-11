PressFocus Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Benjamin Pavard w ostatnim wywiadzie uchylił furtkę do odejścia z Bayernu Monachium. Prawy obrońca wprost przyznał, że nie wyklucza spróbowania nowego wyzwania.

Pavard jest piłkarzem Bayernu od 2019 roku

Obecny kontrakt Francuza wygasa 30 czerwca 2024 roku

Konkretne rozmowy nt. nowej umowy póki co nie są prowadzone

Benjamin Pavard zmieni otoczenie?

Jakiś czas temu kataloński dziennik “SPORT” informował o zainteresowaniu Benjaminem Pavardem ze strony Barcelony. Wcześniej mówiło się, że 26-letni prawy obrońca jest bacznie obserwowany przez Chelsea. Niewykluczone, że boczny defensor już niedługo zmieni barwy klubowe, czego sam nie wyklucza.

46-krotny reprezentant Francji w wywiadzie dla “L’Equipe” wypowiedział się nt. swojej przyszłości. – Do tej pory nie prowadziliśmy żadnych konkretnych rozmów w sprawie nowego kontraktu. Mam ogromny szacunek do Bayernu Monachium. Zaszczytem jest nosić koszulkę tego zespołu. Nie jestem jednak przeciwny poznaniu nowego projektu. Może to czas na nowe wyzwanie i poznanie innej ligi – powiedział wychowanek Lille.

Etatowy reprezentant “Trójkolorowych” z powodzeniem występuje w barwach Bayernu Monachium od lipca 2019 roku, kiedy to po wspaniałym mundialu 2018 trafił do stolicy Bawarii za 35 milionów euro ze Stuttgartu.

Benjamin Pavard, który otrzymał powołanie do kadry narodowej na mistrzostwa świata 2022, w 20 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 4 bramki. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 35 milionów euro.

