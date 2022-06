❗️Exclusivo. @SLBenfica e @RiverPlate têm acordo por Enzo Fernandez. Negócio de 18 milhões de euros por 75% do passe. Jogador só virá para o #Benfica depois da @Libertadores . Contrato de 5 anos. Falta apenas Enzo Fernandez aceitar as condições do contrato com o Benfica . 🦅⏳ pic.twitter.com/1pWs458I0U