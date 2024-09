Ben Chilwell nie będzie częścią pierwszego składu Chelsea w sezonie 2024/2025. Według portalu The Telegraph obrońca może odejść na wypożyczenie do jednego z klubów w Turcji.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Ben Chilwell może trafić do ligi tureckiej

Chelsea w trakcie letniego okna transferowego pozbyła się na zasadzie transferów definitywnych oraz wypożyczeń aż 24 zawodników. W gronie piłkarzy, którzy opuścili Stamford Bridge najgłośniejsze nazwiska to Conor Gallagher, Romelu Lukaku, Tiago Silva i Raheem Sterling.

Wiele wskazywało również na to, że latem z Londynu wyjedzie Ben Chilwell. Natomiast reprezentant Anglii nie zmienił klubu przed zamknięciem okienka w najlepszych ligach w Europie oraz w Arabii Saudyjskiej. Obecnie jedyny sensowny kierunek przeprowadzki to liga turecka, gdyż nad Bosforem okno transferowe trwa do 18 września. Właśnie ten kierunek jako potencjalne miejsce docelowe na dalszą karierę lewego obrońcy sugeruje Matt Law z portalu The Telegraph.

Według informacji dziennikarza Chelsea ma być otwarta na wypożyczenie Bena Chilwella do jednego z tureckich klubów. Tamtejsze drużyny w ostatnich dwóch dniach pozostają aktywne na rynku transferowym. W nocy z poniedziałku na wtorek do Galatasaray przeniósł się Victor Osimhen. Klub ze Stambułu pracuje również nad pozyskaniem Filipa Kosticia z Juventusu.

Choć powyższe źródło nie zdradziło nazwy konkretnego klubu, do którego mógłby trafić Chilwell, tak nie wykluczone, że w najbliższych dniach kwestia przyszłości Anglika nabierze tempa. 30-latek w Chelsea gra od sezonu 2020/2021, a łącznie w barwach The Blues uzbierał 106 spotkań.