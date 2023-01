fot. PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Real Madryt wciąż pracuje nad sfinalizowaniem transferu z udziałem Jude Bellinghama. Anglik jest na dzisiaj głównym celem Królewskich.

Jeszcze w tym tygodniu mogą na dobre zacząć się rozmowy między Borussią Dortmund a Realem Madryt w sprawie Jude’a Bellinghama

AS przekazało nowe wieści dotyczące Anglika, sugerujące, że piłkarz będzie prosił o zgodę na transfer

Niemiecki klub oczekuje za 19-latka 100 milionów euro plus 40 milionów euro bonusów

Bellingham coraz bliżej Realu Madryt?

Real Madryt może jeszcze w trakcie trwającego okno transferowego solidnie wzmocnić się w ofensywie. Klub z La Liga intensywnie pracuje nad sfinalizowaniem transferu z udziałem Jude Bellinghama.

AS przekazał, że przed 6 stycznia ma dojść do spotkania władz klubu z pełnomocnikami piłkarza, aby poznać jego przyszłość. W spotkaniu ma wziąć udział także sam zawodnik. Oprócz Bellinghama obecni w nim mają być także ojciec piłkarza Mark, przyjaciel rodziny Mark Bennett, a także Hans-Joachim Watzke i Sebastian Kehl.

Zobacz także:

Real ma zaskakującą alternatywę dla hitowych transferów Real Madryt chce wzmocnić środek pola. Klub wytypował dwóch kandydatów. Mistrz Hiszpanii ma też gracza będącego dla nich alternatywą. Real Madryt ma dwa głośne nazwiska na liście życzeń Klub przygotował się na wypadek braku finalizacji tych transakcji Pod ścisłą obserwacją mistrza Hiszpanii jest pomocnik Juventusu Real obserwuje piłkarze Juventusu Real Madryt dokonuje zmiany pokoleniowej w Czytaj dalej…

Borussia podobno zdaje sobie sprawę, że w trakcie spotkania Bellingham poprosi o zgodę na zmianę klubu. AS, powołując się na źródła zaznajomione z sytuacją, pisze, że Borussia Dortmund ustaliła już kwotę, jaką chce otrzymać za Anglika. Niemiecki klub będzie żądać 100 milionów euro i kolejnych 40 milionów euro w formie bonusów. Kilka miesięcy temu klub próbował przekonać zawodnika do przedłużenia kontraktu z klauzulą ​​odejścia w wysokości 150 mln euro, ale Bellingham nie przystał na warunki oferowane przez działaczy BVB.

AS przekonuje, że faworytem do pozyskania zawodnika jest Real Madryt. Przedstawiciel La Liga prowadził już wstępne rozmowy z otoczeniem Bellinghama, aby dowiedzieć się, czy Anglik jest w ogóle zainteresowany przeprowadzką do Realu. Strona zawodnika udzieliła pozytywnej odpowiedzi. Ta opcja dla pomocnika jest bardziej preferowana niż przeprowadzka do klubu z Premier League. Należy zauważyć, że negocjacje między Realem Madryt a Borussią jeszcze się nie rozpoczęły.

W tym sezonie Bellingham ma na swoim koncie dziewięć goli i trzy asysty w 22 meczach dla Borussii we wszystkich rozgrywkach. Zawodnik ponadto strzelił jednego gola na mundialu w Katarze dla reprezentacji Anglii. Wystąpił w pięciu spotkaniach Synów Albionu na katarskim turnieju.

Czytaj więcej: Bellingham coraz bliżej giganta. Znamy szczegóły oferty