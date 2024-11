Jude Bellingham swego czasu był celem transferowym Liverpoolu. Finalnie trafił do Realu Madryt, z którym wiąże daleką przyszłość. Gwiazdor nie zamierza odchodzić.

Liverpool nie ma szans. Bellingham zostanie w Realu

W 2023 roku Real Madryt wygrał zaciętą batalię o Jude Bellinghama. W grze o wówczas piłkarza Borussii Dortmund byli angielscy giganci, na czele z Liverpoolem oraz Manchesterem City. Choć wiele czynników przemawiało za przeprowadzką do rodzimego kraju, ten postanowił ostatecznie wylądować na Santiago Bernabeu. W debiutanckim sezonie odegrał bardzo istotną rolę i pomógł drużynie w zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii oraz Ligi Mistrzów.

Przy okazji środowego hitu Ligi Mistrzów na Anfield Bellingham wrócił pamięcią do tamtego okresu. Przyznał, że zainteresowanie Realu Madryt wywarło na nim największe wrażenie i to właśnie ten klub był dla niego szczególnym wyróżnieniem.

Bellingham zapewnił przy tym, że nie interesuje go transfer do innej ekipy, a w Realu Madryt planuje spędzić nawet 15 kolejnych lat. Wydaje się więc, że jakiekolwiek doniesienia transferowe z jego udziałem nie mają większego sensu.

– Kiedy przychodzi do ciebie Real Madryt, to jest zupełnie inny poziom. Moja przeprowadzka do Liverpoolu nie była tak blisko, jak twierdziły media.

– Transfer do Liverpoolu w przyszłości? Myślę, że następne dziesięć, piętnaście lat spędzę w Realu Madryt. Jestem tu bardzo szczęśliwy – zapewnił reprezentant Anglii.