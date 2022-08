Pressfocus Na zdjęciu: Hector Bellerin (z lewej)

Hector Bellerin nie znajduje się w planach Arsenalu. Klub chce się pozbyć Hiszpana, który przede wszystkim chce grać w La Lidze.

Roczny kontrakt w Arsenalu ma już tylko Hector Bellerin

Angielski klub nie wiąże nadziei z Hiszpanem

27-latek stara się o ponowne granie w La Lidze

Hiszpan z celem trudnym do realizacji

Hector Bellerin to piłkarz kojarzący się z Arsenalem. Hiszpan trafił do młodzieżowego zespołu Kanonierów już 2011 roku z juniorów Barcelony. Od tego czasu w seniorskiej drużynie londyńczyków rozegrał aż 239 meczów (9 goli i 29 asyst). 27-latek przestał mieścić się jednak w planach Mikela Artety i został odstawiony na boczny tor. Agenci piłkarza zaproponowali go Barcelonie i Atletico Madryt.

Dla hiszpańskiego prawego defensora priorytetem jest Real Betis, w którym spędził minionym sezon. Bellerin wygrał z Andaluzyjczykami Puchar Króla, więc nie może dziwić, że 27-latek pragnie kontynuować karierę w zespole Manuela Pellegriniego. To jednak aktualnie niemożliwe, ponieważ Betis ma problemy z rejestracja swoich letnich nabytków.

Powrót do Hiszpanii po dziesięciu latach sprawił, że Bellerin priorytetowo traktuje granie w ojczyźnie na stałe. Agent 27-latka już działa w tej sprawie i zaproponował swojego klienta hiszpańskim gigantom, czyli Barcelonie i Atletico Madryt. W drużynie prowadzonej przez Xaviego mają jednak inne opcje na prawą stronę defensywy. Z kolei do zespołu Diego Simeone trafił tego lata Nahuel Molina i to on ma być podstawowym prawym obrońcą.

Czytaj także: Niedosyt to mało powiedziane. Gdzie te bramki Barcelono?