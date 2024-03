fot. Imago/ Na zdjęciu: Alphonso Davies

Real Madryt walczy o pozyskanie Alphonso Daviesa

Bayern Monachium pracuje nad przedłużeniem umowy Kanadyjczyka

Lewy obrońca został wyceniony przez Bawarczyków na 70 milionów euro

Bayern wycenił Daviesa. Real się skusi?

Bayern Monachium może tego lata stracić Alphonso Davies, który wykazuje poważne zainteresowanie przeprowadzką na Santiago Bernabeu. Gra dla Realu Madryt jest jego dziecięcym marzeniem, które wreszcie może się spełnić. Choć Bawarczycy nieustannie liczą, że Kanadyjczyk finalnie przedłuży umowę, mają świadomość, jak wielkim zagrożeniem są w tej chwili Królewscy.

Kontrakt Daviesa obowiązuje tylko do połowy 2025 roku. Aby nie stracić go za darmo, Bayern latem wystawi go na listę transferową. Oczywiście wcześniej spróbuje porozumień się w kwestii kontynuowania współpracy. Mistrzowie Niemiec oferują lewemu obrońcy znacznie większe pieniądze od Realu. Hiszpański gigant ma natomiast nadzieję, że Daviesa do przeprowadzki skłonią inne kwestie, takie jak chociażby prestiż.

Bayern przygotowuje się na ewentualne rozstanie z reprezentantem Kanady. Został on bowiem wyceniony na 70 milionów euro. Co w tej sytuacji zrobi Real Madryt? Jedna z opcji to transfer już tego lata. Drugą jest natomiast przeczekanie i pozyskanie Daviesa w ramach transakcji bezgotówkowej w 2025 roku.

🚨 Bayern Munich have set the price of Alphonso Davies at €70M. 🇨🇦



(Source: BILD) pic.twitter.com/Yuf5aPrfBC — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 1, 2024

