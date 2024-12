Bayern chce rozchwytywaną gwiazdę. Hit transferowy o krok

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany i Max Eberl

Florian Wirtz pozostaje celem transferowym Bayernu Monachium

Bayern Monachium przygotowuje strategię transferową na 2025 rok. Bawarczycy czują potrzebę przebudowy kadry, ponieważ wielu obecnych zawodników nie prezentuje już tak wysokiego poziomu, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Przede wszystkim mowa tu o linii pomocy, w której pojawiło się znaczące pole do poprawy.

WIDEO: Bayern Monachium – skróty 2024/2025

Na ten moment Vincent Kompany dysponuje w środku pola takimi piłkarzami jak: Joshua Kimmich, Joao Palhinha, Aleksandar Pavlović, Konrad Laimer, Leon Goretzka i Jamal Musiala. Z tego grona tylko ten ostatni wyróżnia się walorami ofensywnymi, dlatego kilka miesięcy temu jasnym celem Bayernu Monachium stało się pozyskanie bardziej kreatywnego pomocnika.

Pierwszym kandydatem był Desire Doue, który może grać na wielu ofensywnych pozycjach, w tym również na skrzydle. Natomiast w letnim oknie transferowym Francuz zdecydował się na przenosiny do PSG. W związku z tym Bawarczycy zostali zmuszeni do zweryfikowania swoich planów.

Według raportu Sky Germany gigant Bundesligi zaczął priorytetowo traktować sprowadzenie Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen. Reprezentant Niemiec udowodnił swoją jakość na krajowym podwórku oraz na arenie międzynarodowej podczas Euro 2024. Jednak pozyskanie 21-latka wcale nie będzie takie łatwe. Wirtzem interesuje się kilka innych dużych klubów i jeśli nie trafi on do Bayernu, to prawdopodobnie i tak stanie się bohaterem hitu transferowego.

Na wypadek niepowodzenia powstał plan B. Okazuje się, że dyrektor sportowy Max Eberl jest fanem Xaviego Simonsa. Holender planuje definitywne odejście z PSG i być może doczeka się propozycji z Bayernu.