fot. PressFocus Na zdjęciu: Ryan Gravenberch

Bayern Monachium według informacji Sport1.de ustalił, że głównym celem transferowym na lato jest Ryan Gravenberch. Zawodnik aktualnie broni barw Ajaxu. W ekipie z Bundesligi piłkarz miałby wzmocnić drugą linię.

Bayern Monachium ma plan, aby latem pozyskać środkowego pomocnika Ajaxu

Sport1 twierdzi, że Bawarczycy celują w transfer Ryana Gravenbercha

Rynkowa wartość Holendra wynosi 35 milionów euro

Gravenberch może być następcą Tolisso

Bayern Monachium wciąż ma możliwość na wygranie podwójnej korony, czyli mistrzostwo Niemiec i Ligę Mistrzów. Władze ekipy z Allianz Arena, myślami są już natomiast przy letnim oknie transferowym, chcąc wzmocnić się kosztem Ajaxu.

Sport1.de twierdzi, że na celowniku Bawarczyków znalazł się Ryan Gravenberch. Tym samym kolejny klub ustawił się w kolejce po utalentowanego 19-latka. Wcześniej chęć pozyskania piłkarza wyrażały takie kluby jak: FC Barcelona, Real Madryt, czy Manchester United.

Za transferem piłkarza do Bayernu stać ma natomiast dyrektor sportowy Bawarczyków – Hasan Salihamidzic. Bośniak ma plan, aby holenderski pomocnik został pierwszym nowym zawodnikiem Bayernu latem.

Gravenberch jest porównywany w związku ze stylem gry do Paula Pogby. W tym sezonie 10-krotny reprezentant Holandii wystąpił łącznie w 37 spotkaniach, notując w nich dwa gole i sześć asyst. Obecny kontrakt zawodnika z klubem z Amsterdamu obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Gravenberch to wychowanek akademii piłkarskiej Ajaxu.

