fot. PressFocus Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Benjamin Pavard nosi się z zamiarem opuszczenia Bayernu Monachium, gdyż nie czuje się wystarczająco wspierany przez sztab szkoleniowy. Mistrzowie Niemiec nie wyrażą zgody na odejście defensora przed końcem sezonu.

Benjamin Pavard skłania się ku opuszczeniu Bayernu Monachium

Bawarczycy nie zamierzają rozstawać się ze swoim defensorem

Po mistrzostwach świata ma dojść do rozmów między stronami

Bayern chce zatrzymać Pavarda

Benjamin Pavard nie ma za sobą najlepszego okresu w barwach Bayernu Monachium. Frustracja Francuza jest spowodowana jego pozycją w zespole. Jego priorytetem jest gra na środku obrony, a tymczasem Julian Nagelsmann ustawia go najczęściej na prawej stronie defensywy. W ostatnim czasie Pavard grał mniej, gdyż dobrze na jego miejscu spisywał się Noussair Mazraoui. Reprezentant Francji nie czuje wystarczającego wsparcia ze strony sztabu szkoleniowego, dlatego nosi się z zamiarem zmiany klubu. Chciałby, aby doszło do tego już w trakcie styczniowego okienka transferowego.

Na takie rozwiązanie z pewnością nie zgodzą się Bawarczycy. Pavard przynajmniej do końca sezonu zostanie w zespole, choć władze klubu chcą zatrzymać go na dłużej. Sport1 przekonuje, że po mundialu w Katarze ma dojść do rozmów między stronami. Bayern pragnie namówić Francuza do podpisania nowego kontraktu i jest świadomy, że w chwili obecnej nie będzie to dla zawodnika preferowana opcja. Chciałby mieć on bowiem zapewnienie, że zostanie częściej wystawiany w roli stopera. Obecna umowa obowiązuje do połowy 2024 roku.

Pavard przeniósł się do Monachium w 2019 roku. W obecnym sezonie zagrał łącznie w 21 spotkaniach i strzelił cztery bramki.

Zobacz również: Liverpool przedłużył kontrakt z utalentowanym pomocnikiem