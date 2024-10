dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hugo Larsson

Hugo Larsson na liście życzeń Bayernu Monachium i Borussii Dortmund

Obecny sezon ligowy rozpoczął się znakomicie dla Bayernu Monachium. Podopieczni Vincenta Kompany’ego wyruszali na październikowe zgrupowanie reprezentacji jako liderzy Bundesligi. Borussia Dortmund, kolejny kandydat do mistrzostwa kraju, nie może powiedzieć tego samego co „Bawarczycy”. BVB są dopiero na siódmym miejscu, bowiem po drodze zdarzyły im się wpadki. Wkrótce tych dwóch gigantów niemieckiego futbolu może stoczyć walkę o transfer.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Jak poinformował Ekrem Konur, Bayern Monachium oraz Borussia Dortmund mają na oku tego samego piłkarza. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Hugo Larsson, który na co dzień reprezentuje barwy Eintrachtu Frankfurt. 20-letni Szwed znakomicie sobie radzi w zespole „Orłów”, więc nieprzypadkowo znalazł się na liście życzeń tak wielkich klubów.

Nie jest powiedziane, że Bayern Monachium i Borussia Dortmund to jedyne zespoły zainteresowane Hugo Larssonem. Szwed jest wielkim talentem, przez co zapewne inne kluby również oglądają jego poczynania w Eintrachcie Frankfurt. Potencjalny transfer 20-latka będzie musiał wiązać się z ogromnym wydatkiem. Kontrakt wychowanka Malmo z drużyną z Deutsche Bank Park obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a tak długa umowa mocno wpływa na kwotę przyszłego transferu.

Hugo Larsson w obecnym sezonie rozegrał sześć spotkań na boiskach Bundesligi. Reprezentant Szwecji w tym czasie zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.