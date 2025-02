PressFocus Na zdjęciu: Kingsley Coman

Bayern Monachium – Holstein Kiel, gdzie oglądać?

W meczu 20. kolejki Bundesligi. będziemy świadkami starcia lidera tabeli z przedostatnim zespołem ligi. Rozpędzony Bayern Monachium seryjnie wygrywa mecze na krajowym podwórku, dzięki czemu ostatnio powiększył przewagę nad drugim Bayerem Leverkusen do sześciu punktów. Taki sam dystans dzieli Holstein Kiel od pozycji gwarantującej utrzymanie w Bundeslidze na sezon 2025/2026. W minionej kolejce zespół ten zremisował 2:2 z Wolfsburgiem.

Mecz Bayern – Holstein Kiel rozegrany zostanie w sobotę (1 lutego) o godzinie 15:30. Transmisja dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online.

Bayern Monachium – Holstein Kiel, transmisja w TV

Spotkanie między Bayernem a Holstein Kiel możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale Eleven Sports 1. W tej stacji zawody skomentuje duet komentatorski – Marcin Grzywacz oraz Tomasz Zieliński.

Bayern Monachium – Holstein Kiel, transmisja online

Mecz w ramach 20. serii gier niemieckiej ekstraklasy można również śledzić za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Viaplay, gdzie przed mikrofonami usiądą Rafał Wolski i Marcin Borzęcki. Ponadto po spełnieniu kilku warunków spotkanie będzie dostępne w usłudze STS TV. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania Bayern Monachium – Holstein Kiel zostanie odblokowany.

Bayern Monachium – Holstein Kiel, kursy bukmacherskie

Oczywisty faworyt tego meczu to Bayern, co odzwierciedla kurs 1.06. Każdy inny wynik, niż triumf monachijczyków byłby sensacją. Odzwierciedla to kurs na triumf Holstein Kiel w wysokości 40.00.

Bayern Monachium Holstein Kiel 1.06 19.0 45.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lutego 2025 08:31 .

Gdzie obejrzeć mecz Bayern Monachium – Holstein Kiel? Spotkanie będzie dostępne na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Bayern Monachium – Holstein Kiel? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (1 lutego) o godzinie 15:30.

