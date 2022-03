Źródło: AS

Pressfocus Na zdjęciu: Pedro Porro

Liga portugalska nie należy do najlepiej oglądanych rozgrywek piłkarskich. Poczynania drużyn z tego kraju warto jednak śledzić między innymi ze względu na występy wielu świetnych zawodników. Jednym z nich jest Pedro Porro, czyli utalentowany 22-latek reprezentujący aktualnie Sporting.

Hiszpan występuje na pozycji prawego wahadłowego i to z powodzeniem. W tym sezonie Porro rozegrał 28 meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich cztery gole oraz zaliczył siedem asyst. Jego statystyki są zatem bardzo dobre. Między innymi dzięki temu uwagę na 22-latka zwróciły najlepsze kluby w Europie.

Porro formalnie jest zawodnikiem Manchesteru City, który wypożyczył go do Sportingu. Klub z Lizbony zamierza jednak skorzystać z opcji wykupu Hiszpana za osiem i pół miliona euro, aby następnie spieniężyć go za jeszcze większą sumę.

Chętnych na pozyskanie Porro zdecydowanie nie brakuje. Piłkarze znalazł się na szczycie listy życzeń Bayernu Monachium. Mistrz Niemiec bardzo ceni umiejętności Hiszpana, który w drużynie Juliana Nagelsmanna byłby podstawowym graczem, co spowodowałoby, że Benjamin Pavard zostałby przesunięty na środek defensywy.

22-latek ma również możliwość powrotu do ojczyzny. W Hiszpanii interesują się nim: Real i Atletico Madryt oraz Barcelona. Królewscy nie są zadowoleni z Daniego Carvajala. Z kolei Los Colchoneros szukają następcy sprzedanego do Newcastle Kierana Trippiera. W ekipie Xaviego problemy często ma Sergino Dest, a Dani Alves jest zaawansowanym wiekowo graczem.

