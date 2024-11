fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Victor Boniface nie dla Manchesteru United

Manchester United jest w trakcie dużej przemiany. Klub pożegnał już Erika ten Haga. W jego miejsce zatrudniono Rubena Amorima. Jednocześnie władze klubu opracowują strategię na budowę drużyny. Jednym z celów miało być wzmocnienie ofensywny, o czym informuje Fichajes.net.

Źródło przekonywało, że Victor Boniface był jednym z celów ekipy z Old Trafford. Zawodnik miał dołączyć do angielskiej ekipy latem 2025 roku. Mimo że ma kontrakt do 2028 roku. Przynajmniej taki plan przyświecał działaczom Czerwonych Diabłów. Kłopot w tym, że Nigeryjczyk dał do zrozumienia, że nie jest zainteresowany przeprowadzką do ekipy z Premier League.

Jasne jest również to, że sternicy Aptekarzy niechętnie podchodzą do idei związanej z rozstaniem z piłkarzem. Nie można jednak zapominać o tym, że nie tylko Man Utd wykazywał chęć pozyskania piłkarza. Boniface znajduje się również na liście życzeń Chelsea, które też dysponuje kapitałem, mogącym wpłynąć na decyzję piłkarza.

23-latek do ekipy z Bay Arena trafił w lipcu 2023 roku z Unionu za ponad 21 milionów euro. W tej kampanii Boniface wystąpił jak na razie w 15 meczach. Zdobył w nich osiem goli. Zaliczył też jedną asystę. Reprezentant Nigerii wyceniany jest na mniej więcej 45 milionów euro.

