Bayer Leverkusen w piątek sfinalizował trzeci transfer w zimowym okienku. Mistrzowie Niemiec potwierdzili przybycie Mario Hermoso, który dotychczas występował w AS Romie.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Oficjalnie: Mario Hermoso wzmocnił Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen dość aktywnie pracuje w ostatnich dniach zimowego okienka transferowego. Dotychczas mistrzowie Niemiec pozyskali utalentowanego Alejo Sarco, a także Emiliano Buendię z Aston Villi. Jak się okazuje, w piątek drużyna prowadzona przez Xabiego Alonso dokonała kolejnego wzmocnienia. Tym razem na pozycji środkowego obrońcy.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Bayer Leverkusen potwierdził wzmocnienie prosto z Serie A. Do zespołu Xabiego Alonso trafił Mario Hermoso. Hiszpański defensor przeniósł się do drużyny mistrza Niemiec na zasadzie wypożyczenia z AS Romy. 29-latek w nowych barwach będzie występował numerem 5 na koszulce.

Wydawało się przed sezonem, że AS Roma wykonała świetny ruch, sprowadzając Mario Hermoso na zasadzie wolnego transferu. Hiszpan odgrywał ważną rolę w Atletico Madryt, ale strony nie mogły dojść do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu. Całą sytuacją wykorzystali rzymianie, ale ostatecznie ten ruch nie był dla nich udany. 29-latek kompletnie nie przypominał tego samego piłkarza, który błyszczał w stolicy Hiszpanii.

Mario Hermoso w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w koszulce AS Romy. W tym czasie udało mu się nawet raz wpisać na listę strzelców. A miało to miejsce w rywalizacji przeciwko Sportingowi Braga w Lidze Europy.