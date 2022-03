fot. PressFocus Na zdjęciu: Manuel Akanji

Bayern Monachium według doniesień Transfermarkt może spróbować pozyskać latem Manuela Akanjiego z Borussii Dortmund. Zawodnik miałby w szeregach Bawarczyków wzmocnić defensywę.

Bayern Monachium w trakcie najbliższego okna transferowego celuje w transfer obrońcy

Transfermarkt podaje, że na celowniku Bawarczyków jest Manuel Akanji

Reprezentant Szwajcarii jest też na liście życzeń Manchesteru United

Akanji może trafić pod skrzydła Nagelsmanna

Bayern Monachium według spekulacji transferowych jest poważnie zainteresowany piłkarzem BVB. 26-latek ma umowę ważną z klubem z Signal Iduna Park do końca czerwca 2023 roku.

Akanji może być latem jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Borussia jest podobno otwarta na sprzedaż piłkarza, ale pod warunkiem, że pojawi się atrakcyjne oferta. W ten sposób Bayern dołączył do Man Utd w grze o pozyskanie zawodnika.

Zwolennikiem transferu z udziałem reprezentanta Szwajcarii do teamu z Old Trafford jest Ralf Rangnick, o czym informował The Mirror. Bawarczycy wierzą jednak, że mogą przekonać zawodnika do transferu.

Bayern i Borussia Dortmund w przeszłości dokonały już kilku transakcji między sobą. Między innymi mowa o Robercie Lewandowskim. Ostatnio natomiast światło dzienne ujrzała wiadomość, że Niklas Suele zasili szeregi BVB latem tego roku.

Akanji broni barw teamu z Dortmundu od 2018 roku. Dołączył do Borussii z FC Basel za ponad 20 milionów euro. W tej kampanii zawodnik rozegrał łącznie 28 meczów.

Czytaj więcej: Lewandowski może pożegnać Bayern, gigant z Premier League chce Polaka