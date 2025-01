Xabi Alonso miał zażądać tego ruchu od Pereza w Realu

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Florian Wirtz miałby być pierwszym transferem Xabiego Alonso w Realu Madryt

Xabi Alonso aktualnie jest szkoleniowcem Bayeru Leverkusen, chcąc obronić mistrzowski tytuł z ekipą z Bay Arena. W związku z tym, że ostatnio spadają notowania trenera Carlo Ancelottiego, to właśnie szkoleniowiec Aptekarzy jest uważany za głównego faworyta do zastąpienia Włocha. Tymczasem ciekawe wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że ewentualny przyszły szkoleniowiec Królewskich uważa za niezbędne pozyskanie reprezentanta Niemiec z Bayeru do ekipy z La Liga. Wirtz to dzisiaj bez wątpienia jedna z kluczowych postaci w drużynie z Bundesligi. W tej kampanii rozegrał 28 spotkań, notując w nich 14 goli i dziewięć asyst. Piłkarz ma być jednocześnie uważany za zawodnika, mogącego zastąpić w stołecznym zespole Lukę Modricia.

Zainteresowanie działaczy Realu graczem Bayeru nie jest przypadkowe. Xabi Alonso to osoba, śledząca od dłuższego czasu postępy zawodnika. Ewentualne zatrudnienie trenera przez Real może być jednocześnie kluczem do tego, aby przekonać zawodnika do zmiany barw klubowych.

Aktualny kontrakt Wirtza z klubem z Bundesligi obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast w wysokości 140 milionów euro. 21-latek nie jest jednak tylko na liście życzeń Królewskich. Piłkarzem interesuje się również Manchester City.

